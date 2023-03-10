أوناس يعود إلى المنافسة ويشارك في تعادل ليل أمام ليون

دشّن الدولي الجزائري ادم أوناس عودته إلى المنافسة الرسمية خلال مباراة فريقه ليل أمام ليون في البطولة الفرنسية.

وعرفت مباراة اليوم الجمعة، التي كانت مثيرة للغاية. دخول أوناس في الشوط الثاني، وكاد أن يقود فريقه لتحقيق الفوز، خاصة في ضربة الجزاء التي منع منها، بسبب لجوء الحكم إلى تقنية الفار.

كما قدّم أوناس دقائق جيّدة على طول الخط. الأمر الذي يؤكد تخلصّه النهائي من معاناته من الإصابة التي ابعدته أكثر من شهر.

يذكر، ان المباراة انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة التي لعبت ضمن الجولة 27 بملعب “بيار موروا”.

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