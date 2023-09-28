أوناس يعود لأجواء التدريبات بصفة تدريجية على انفراد

إستأنف الدولي الجزائري ولاعب نادي ليل الفرنسي، أدم اوناس أجواء التدريبات بصفة تدريجية، أمس الأربعاء، على انفراد في قاعة تقوية العضلات.

ونشر اللاعب أوناس، عبر حسابه الرسمي على “الانستاغرام” صورة له أثناء حصة تدريبية خاضها بمفرده من داخل قاعة تقوية العضلات، وكتب اللاعب:”أنا في استعداد تام لاستعادة لياقتي وترك الإصابات جانبا إنّ شاء الله. شكرا لكم على رسائلكم”.

للإشارة، تعرض أوناس لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام ريجيكا برسم منافسات المؤتمر الأوروبي بتاريخ 25 أوت الماضي، ستبعده عن الميادين لحوالي شهرين.