أوناس يعود لأجواء التدريبات مع ناديه ليل

أعلن نادي ليل الفرنسي، اليوم الجمعة، عن عودة لاعبه الدولي الجزائري أدم أوناس لأجواء التدريبات، بعد تخلصه من الإصابة.

والتي تعرض لها مؤخراً، على هامش مواجهة فريقه ضد تروا بتاريخ 15 جانفي الماضي، على مستوى القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليل صور للاعب الخضر أوناس، اليوم الجمعة، وهو يتدرب على إنفراد، بعد تخلصه من أثار الإصابة.