أوناس يعود لأجواء المنافسة مع ليل بعد الغياب عن آخر جولة

عاد الدولي الجزائري ولاعب نادي ليل، أمس الأحد، لأجواء المنافسة برسم مواجهة فريقه ضد موناكو في الجولة 35 من الدوري الفرنسي.

بعد أن غاب أوناس عن فريقه في آخر مواجهة بالليغ 1 ضد ريمس، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفخض، ضد أجاكسيو برسم الجولة 33 من الليغ 1.

وشارك أوناس من جانب فريقه ليل ضد موناكو، إحتياطيان أمس الأحد، بداية من الدقيقة 65 من الشوط الثاني، وقدم أداءً متوسطاً طيلة الدقائق التي لعبها.

كما نال أوناس علامة 6.3، ولمس الكرة 64 مرة قدم منها 35 تمريرة ناجحة، في المواجهة التي إنتهت بالتعادل السلبي بين ليل وموناكو.