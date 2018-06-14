أوناس يعود لبوردو ويستمتع مع إبنه

عاد الدولي الجزائري، آدم أوناس، لمدينة “بوردو” الفرنسية، من أجل قضاء بضعة أيام من عُطلته الصيفية رفقة عائلته الصغيرة هناك.

وظهر الجناح الطائر وهو يقضي أوقاتا مميزة بالمسبح، ليقوم بإلتقاط صورة رائعة رفقة إبنه الذي رأى النور منذ أسابيع فقط.

وسيكون صاحب القدم اليُسرى مُطالبا بإستغلال هذه الفترة، من أجل التخلص من الضغط والإستعداد للميركاتو الذي سيكون ساخنا بالنسبة له.

يُشار بأن اللاعب الصاعد، مُرشح وبقوة للرحيل عن “نابولي”، وذلك رغم وجود نية من المُدرب الجديد “كارلو أنشيلوتي” لمنحه فُرصته.