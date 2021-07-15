أوناس يعود لفريق نابولي بعد إصرار المدرب الجديد سباليتي

عاد اللاعب الدولي الجزائري آدم أوناس إلى صفوف فريقه السابق نابولي الإيطالي، بعد تجربة قصيرة مع ناديي كالياري وكروتوني، وذلك بعد إصرار المدرب الجديد لوتشانو سباليتي على استعادة خدمات مهاجم الخضر.

ونشر اللاعب الدولي الجزائري آدم أوناس مقطع “ستوري” من الطائرة التي تقل تشكيلة نابولي إلى مدينة ديمارو الإيطالية التي ستشهد المرحلة الأولى من تحضيرات نابولي.

وشهدت قائمة فريق نابولي الإيطالي لموسم 2021-2022 تواجد الثنائي الجزائري آدم أوناس، وكريم زدادكة، فيما غاب المدافع الدولي فوزي غولام بسبب الإصابة التي تعرض لها شهر مارس المنصرم