عاجل
رئيس الجمهورية يعزي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ضحايا الفيضانات
إعــــلانات
الرياضة

أوناس يعود لفريق نابولي بعد إصرار المدرب الجديد سباليتي

بقلم يونس رزيق
أوناس يعود لفريق نابولي بعد إصرار المدرب الجديد سباليتي
آدم أوناس يعود لناديه السابق نابولي الإيطالي
  • 849
  • 0

عاد اللاعب الدولي الجزائري آدم أوناس  إلى صفوف فريقه السابق نابولي الإيطالي، بعد تجربة قصيرة مع ناديي كالياري وكروتوني، وذلك بعد إصرار المدرب الجديد لوتشانو سباليتي على استعادة خدمات مهاجم الخضر.

ونشر اللاعب الدولي الجزائري آدم أوناس مقطع “ستوري” من الطائرة التي تقل تشكيلة نابولي إلى مدينة ديمارو الإيطالية التي ستشهد المرحلة الأولى من تحضيرات نابولي.

وشهدت قائمة فريق نابولي الإيطالي لموسم 2021-2022 تواجد الثنائي الجزائري آدم أوناس، وكريم زدادكة، فيما غاب المدافع الدولي فوزي غولام بسبب الإصابة التي تعرض لها شهر مارس المنصرم

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=960804
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات