أوناس يعود لقائمة نابولي تحسبا لمواجهة الانتر

سجل الدولي الجزائري آدم أوناس، عودته للقائمة الموسعة لناديه نابولي الإيطالي، تحسبا للمباراة التي ستجمعهم بإنتر ميلان.

وكشفت ادارة نابولي عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، قائمة اللاعبين المعنيين بهذه المواجهة، والتي ضمت اسم أوناس.

كما تأتي عودة الدولي الجزائري بعد التأكد من تماثله للشفاء وجاهزيته التامة من الناحية البدنية، للعودة لأجواء المنافسة الرسمية.

يذكر أن آدم أوناس لم يشارك في أي مباراة منذ التحاقه بالخضر خلال “كان” الكاميرون، بسبب مشاكل صحية.

وتدخل المواجهة التي ستجمع أوناس وناديه نابولي اليوم السبت بالضيف انتر ميلان، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي