أوناس يعود لقائمة نيس تحسبا لمواجهة ميتز

سجل الدولي الجزائري آدم أوناس، تواجده ضمن قائمة لاعبي ناديه نيس الفرنسي، المعنيين بمواجهة اليوم السبت أمام نادي ميتز.

وكشف نادي نيس، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة ميتز، والتي ضمت اسم آدم أوناس.

وتأتي عودة الدولي الجزائري، لقائمة ناديه، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام سان تيتيان، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.

ومن جهة أخرى سجل كل من يوسف عطال، ومواطنه هشام بوداوي، تواجدهم ضمن هذه القائمة، لدعم ناديهم أمام فريق ميتز.

يذكر أن الحارس الدولي الجزائري، آلكسندر أوكيدجيا، سيغيب عن هذه المباراة من جانب ناديه ميتز، بسبب الإصابة التي يعاني منها.