أوناس يعود للتشكيلة الأساسية لنادي ليل في مواجهة تولوز

يواجه الدولي الجزائري آدم أوناس، اليوم السبت، رفقة ناديه ليل، مضيفهم تولوز، برسم الجولة الـ28 من الليغ1 الفرنسية.

وكشفت إدارة نادي ليل، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمت اسم أوناس.

كما يسجل الدولي الجزائري عودته للتشكيلة الأساسية لناديه ليل، بعد مشاركته بديلا في المباراة الماضي أمام ليون، عقب عودته من الإصابة.

يذكر أن الناخب الوطني جمال بلماضي، لم يوجه الدعوة لآدم أوناس، في القائمة المعنية بمواجتي النيجر، المقررة شهر مارس الجاري.