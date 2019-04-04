“أوناس” يعود لنقطة الصفر

عاد الدولي الجزائري، “آدم أوناس” لنقطة الصفر مع ناديه “نابولي”، وذلك بعد مردوده الضعيف خلال الخسارة أمام “إمبولي”، أمس الأربعاء.

وإنتقدت وسائل الإعلام الإيطالية المُستوى المُتواضع لليساري طيلة الـ57 دقيقة التي لعبها، وأختارته كأسوء عناصر “البيرتينوبي” بعلامة لم تتجاوز الـ4.5/10.

وإتفق الجميع على أن الجناح الطائر، فقد الكثير من أسهمه، وأكد للجميع بأنه غير قادر على اللعب كأساسي بشكل مُنتظم.

وأكد المُدرب “كارلو أنشيلوتي” سابقا، بأنه يرى في لاعبه الصاعد، مُجرد “جوكر” في الوقت الحالي في إنتظار تطوره تدريجيا مُستقبلا.