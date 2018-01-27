أوناس يعيش أيامه الأخيرة في نابولي

يقترب الدولي الجزائري، آدم أوناس من الرحيل عن صفوف “نابولي” خاصة وأن الطاقمين الفني والإداري غير راغبين في الإحتفاظ به.

وأشار موقع “غول” بأن الرئيس “ديلاورانتيس” عرض جناحه على “ساسولو” إضافة لـ23 مليون أورو مُقابل “ماتييو بوليتانو” في صفقة مُقايضة.

يُذكر بأن مُسيري “النيروفيردي” مُهتمون كثيرا باللاعب السابق لـ”بوردو” منذ إفتتاح الميركاتو الشتوي الجاري، ويريدون الإستفادة منه على شكل إعارة.

ويُعاني أوناس منذ وصوله لـ”البيرتينوبي”، نظرا للمُنافسة القوية الموجودة في منصبه، مما جعله يكتفي بتسخين مقاعد البدلاء في غالب الأوقات.