“أوناس” يغيب عن التدريبات و”أنشيلوتي” يرفض المُغامرة به

ضيع الدولي الجزائري، آدم أوناس الحصة التدريبية الأخيرة لـ”نابولي” بعد تعرضه لإصابة على مُستوى الفخذ، أجبرته على الإستفادة من الراحة.

ووفقا لتقارير إيطالية، فإن المُشكل الذي يعاني منه الجناح الصاعد ليس بالخطير، ولكن الطاقمين الفني والطبي لـ”البيرتينوبي” رفضا المُغامرة به.

ومن المُفترض أن يعود اللاعب السابق لـ”بوردو” لإستئناف التحضيرات مع تشكيلة المدرب “كارلو أنشيلوتي” بصفة طبيعية، في الساعات القليلة القادمة.

يُذكر بأن ” آدم أوناس” وّقع على إنطلاقة قوية مع كبير الجنوب الإيطالي، وتمكن من تسجيل هدف جميل وتقديم تمريرة حاسمة.