أوناس يغيب عن مواجهة أتلانتا

سيغيب الدولي الجزائري آدم أوناس، عن مباراة فريقه نابولي، أمام نادي أتلنتا، لحساب الجولة الـ14، من الكالتشيو الإيطالي.

ويأتي غياب آدم أوناس عن هذه المباراة، بسبب معاناته من إرهاق عضلي، ما حرمه من السفر رفقة فريقه لخوض هذه المواجهة.

ويعاني لاعب الخضر، من نقص المنافسة هذا الموسم، حيث شارك في خمس مباريات فقط، رفقة ناديه نابولي، من أصل 14 مباراة، لعبها الفريق.

ومن جهة أخرى، تواجد الدولي الجزائري الآخر، فوزي غولام، ضمن التشكيلة الموسعة لنادي نابولي، والمعنية بمواجهة نادي أتلانتا، أمسية اليوم الإثنين.