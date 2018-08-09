“أوناس” يفعلها و”أنشيلوتي” مُنبهر!

إتفقت وسائل الإعلام الإيطالية على أن الدولي الجزائري، آدم أوناس، أبهر مُدربه “كارلو أنشيلوتي” بمُستوياته الراقية خلال المُباريات الودية الأخيرة.

وأكدت الصحف المُقربة من “نابولي” بأن التقني المُخضرم، ينوي الإعتماد على الجناح الأيسر بشكل منتظم، عكس ماكان عليه الحال سابق.

وكان اللاعب السابق لـ”بوردو” يُعاني من تجاهل مُطلق من الطاقم الفني السابق بقيادة “ماوريتسيو ساري”، لتتحسن أوضاعه برحيل هذا الأخير.

ولفت صاحب الـ21 عاما الأنظار، خلال الخرجة التحضيرية الأخيرة أمام “بوروسيا دورتموند” والتي قدم خلالها عرضا لافتا على جميع الأصعدة.