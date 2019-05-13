“أوناس” يقترب من الرحيل عن “نابولي”

يعيش الدولي الجزائري، آدم أوناس، أيام الأخيرة مع “نابولي”، وفقا لما كشفت عنه جريدة “إلماتينو”، بعدما خرج من حسابات “أنشيلوتي”.

وأشارت الصحيفة بأن اليساري سيتحصل في الأسابيع القليلة القادمة على بطاقة خروجه من المُدير الرياضي “كريستيانو غوينتولي”، لتغيير الأجواء صيفا.

وتبقى مُشكلة الجناح الطائر، في عدم إستقراره وفشله في المُحافظة على نفس الريتم طيلة تسعين دقيقة عندما يتحصل على الفُرصة.

وهذا دون نسيان نُقطة ضعفه الكُبرى والمُتمثلة في كثرة الإصابات، مما يجعله خارج الخدمة، مثلما كان عليه الحال أمام “سبال”.