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أوناس يقترب من تعويض أغلى لاعب إفريقي في التاريخ

الرياضة
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أوناس يقترب من تعويض أغلى لاعب إفريقي في التاريخ
بقلم إسماعيل عشاش

يقترب الدولي الجزائري “آدم أوناس” من تغيير الأجواء، وهو غير المرغوب فيه من طرف مُدربه “كارلو أنشيلوتي” في نادي “نابولي”.

وأشارت جريدة “الكورييري ديل مزوجيورنو” بأن اليساري، يقترب من تعويض أغلى لاعب إفريقي في التاريخ “نيكولا بيبي”، في صفوف “ليل”.

وأوضح ذات المصدر بأن المُتألق خلال الكان 2019 الأخيرة في مصر، تلقى مُقترحا بـ5 ملايين أورو من أبناء الشمال الفرنسي.

يذكر بأن النجم السابق لـ”بوردو” يمتلك مُقترحات أخرى، وهو المُتابع من طرف “كالياري” و”أودينيزي” الإيطاليين، لتدعيم قاطرتهما الأمامية الموسم القادم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=685457

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