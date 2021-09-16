أوناس يقلب الطاولة على ليستر سيتي ويمنح نابولي تعادل ثمين

أشرك المدرب الإيطالي لفريق نابولي “لوسيانو سباليتي” اللاعب الدولي الجزائري آدم أوناس بديلا لزميله لورينزو إينسيني في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة التي جمعت فريق نابولي بنادي ليستر سيتي الإنجليزي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسة اليوروباليغ.

وكان فريق نابولي متأخرا في النتيجة 2-1 إلى غاية الدقيقة الـ74 أين قلب آدم أوناس الكفة لصالح فريق الجنوب الإيطالي بفضل مراوفاته السحرية التي أخلطت أوراق ليستر سيتي، كما تسبب في طرد اللاعب نديدي في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

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