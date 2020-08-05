أوناس يقوم بخطوة هامة إستعدادا لتغيير الأجواء

الرياضة
  • -
  • 0
أوناس يقوم بخطوة هامة إستعدادا لتغيير الأجواء
بقلم إسماعيل عشاش

قام الدولي الجزائري آدم أوناس بخطوة مهمة، بخصوص مُستقبله الإحترافي، بتعاقده مع وكيل اللاعبين الأكثر تأثيرا في فرنسا، موسى سيسوكو.

وأشارت الأخبار الواردة من “ليغزاغون”، بأن اليساري، حسم أموره مع ممثله الجديد أمام الأندية التي سترغب في إستقدامه هذه الصائفة.

ويُعتبر سيسوكو، أقوى وكلاء اللاعبين حاليا في فرنسا، بإعتبار يُمثل العديد من نجوم الديكة وعلى رأسهم لاعب البارصا ديبميلي.

ويُرتقب أن تشهد الأيام القادمة، تطورات جديدة بشأن مُستقبل مُحارب الصحراء، والذي سيُغير الأجواء لا محالة قريبا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=865202

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com