أوناس يكشف أسباب عدم التحاقه بـ “الخضر” قبل مواجهة مالي

كشف الدولي الجزائري ادم أوناس عن سبب غيابه عن مباراة الجزائر و مالي غدا في اطار الاستعدادات المنتخبين للتحديات المقبلة.

وقال ادم أوناس في تصريح له لجريدة “لو بوتي ليلوا” الذي نشرته أمس :”نملك 13 يوم من اجل الراحة و العمل بشكل جيّد مع العائلة، كان من المفترض أن انضم إلى الجزائر، لكن من الناحية البدنية كان الأمر صعبا بالنسبة لي خاصة في الأسابيع الأخيرة”.

وأضاف أوناس “طلب المدرب باولو فونسيكا أن يسمح لي بالراحة”.

وكان أوناس قد طلب من الناخب الوطني جمال بلماضي إعفائه من الالتحاق بـ “الخضر” بسبب الإصابة. حسب تصريحات المكلف بالإعلام لدى “الفاف” صالح باي عبود.

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