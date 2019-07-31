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أوناس يكشف أهدافه المستقبلية رفقة الخضر

الرياضة
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أوناس يكشف أهدافه المستقبلية رفقة الخضر
بقلم كريم.تيغرمت

أوضح الدولي الجزائري، آدم أوناس، لاعب نادي نابولي، قيمة التتويج بكأس أمم إفريقيا، بالنسبة له، كاشفا في ذات الوقت أهدافه المستقبلية رفقة الخضر.

وصرح آدم أوناس في حوار، لصحيفة “سونتر براس” الفرنسية: “بعد كأس العالم، هذا أفضل لقب (كأس إفريقيا)، يمكن أن يتوج به أي لاعب دولي”.

وأضاف لاعب الخضر: “أتمنى أن أفوز بألقاب أخرى رفقة المنتخب الوطني، وهدفنا المقبل هو التأهل لكأس العالم 2022”.

يذكر أن آدم أوناس (22 عاما)، ساهم في تتويج المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا 2019، بتسجيله لثلاثة أهداف، في هذه المنافسة.


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