أوناس يكشف دور عطال في إختيار فريقه الجديد

كشف الدولي الجزائري آدم أوناس، عن الدور الذي قام به مواطنه، يوسف عطال في إختيار ناديه الجديد نيس، هذه الصائفة.

وأوضح الوافد الجديد على فريق الجنوب بأن يوسف كلمه من قبل و شجعه على الانضمام لتشكيلة المدرب باتريك فييرا.

و قال اليساري في الندوة الصحفية التي عقدها صبيحة اليوم الجمعة، انه اختار “الجيم” نظرا للمشروع الكبير الموجود فيه.

و رفض ادم الحديث عن الفريق الوطني قائلا أن الوقت غير مناسب قائلا :”أنا هنا للحديث عن نيس”.

أما مدرب الفريق باتريك فيرا فقد أثنى كثيرا على الإمكانيات الكبيرة لنجم الخضر.

وقال التقني الفرنسي :”آدم ورغم صغر سنه، إلا أنه يمتلك خبرة كبيرة وسيقدم لنا إضافة كبيرة، ومعه سنحقق أشياء كبيرة”.