أوناس يكشف مدة غيابه عن الميادين

كشف الدولي الجزائري آدم أوناس، عن مدة غيابه على الميادين، إثر الإصابة التي تلقاها أول أمس، في مباراة ناديه ليل الفرنسي أمام لوريان، بالجولة الـ 29 من الليغ1.

وأطل أوناس، الذي غاب عن تربص الخضر الأخير، بسبب إصابة قديمة. على متابعيه عبر حسابه الشخصي على “أنستغرام” سهرة أمس الاثنين. بـ “ستوري” تحدث فيه عن إصابته الجديدة.

وقال مهاجم الخضر: “شكرا لكم جميعا على رسائلكم في هذه الفترات الصعبة”. وأضاف أوناس. بخصوص موعد عودته إلى أجواء المنافسة: “في غضون شهر سأعود إلى الميادين.”