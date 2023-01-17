أوناس يكشف موعد عودته إلى الملاعب برسالة مؤثرة

كشف الدولي الجزائري آدم أوناس موعد عودته إلى التدريبات رفقة رين بعد خضوعه لفحص معمق من قبل الطاقم الطبي للفريق الفرنسي.

وأكّد آدم أوناس أنه سيعود إلى الملاعب بعد شهرين تقريبا، و في منشور له على صفحته الرسمية على “انستغرام” قال مهاجم الخضر “شكرا جميعا لكم على الرسائل، سأعود إلى الملاعب بعد شهرين”.

وضرب الفنان موعدا لمتتبعيه بالعودة و امتاعهم بفنياته الكبيرة.

يذكر. أن أوناس تلقى إصابة خطيرة مؤخرا أجبرته على الخروج من الملعب خلال اللقاء الأخير لفريقه رين.

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