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الرياضة

أوناس يكشف موقفه من عرض أولمبياكوس

بقلم فيصل زيان بوزيان
أوناس يكشف موقفه من عرض أولمبياكوس
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كشف اللاعب الدولي الجزائري، آدم أوناس، موقفه من الانضمام لصفوف نادي أولمبياكوس اليوناني.

وحسب ما كشفه الصحفي بموقع “فوت ميركاتو”، سانتي أونا، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”. فإن إدارة نادي أولمبياكوس اليوناني، قدمت عرضا للاعب الخضر، أوناس، بعقد يمتد لسنتين إلى غاية جوان 2026.

وأوضح المصدر أن اللاعب، آدم أوناس، مهتم جدا بالمشروع الرياضي للنادي اليوناني، وبنسبة كبيرة، سيتم حسم الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

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