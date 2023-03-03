أوناس يلتحق بالتدريبات الجماعية لنادي ليل

سجل الدولي الجزائري، آدم أوناس، صبيحة اليوم الجمعة، حضوره في تدريبات ناديه ليل الفرنسي، تحسبا لمواجهة لانس، المقررة غدا السبت، ضمن الجولة الـ 26 من الليغ1.

وكان أوناس، قد تعرض يوم الـ 15 جانفي الماضي، لإصابة خطيرة في لقاء فريقه أمام تروا، لحساب الجولة الـ 19 من الدوري الفرنسي.

وكشف موقع “لافوا دو نورد” الفرنسي، بأن أوناس، تدرب بشكل عادي مع رفقاءه اليوم الجمعة، إلا أن المصدر نفسه، أوضح بأن مشاركة لاعب الخضر، في لقاء الغد من عدمها غير مؤكدة.