أوناس يلتحق بصفوف السيلية

أعلن نادي السيلية القطري، اليوم الجمعة، تعاقده مع الدولي الجزائري، آدم أوناس، لخوض تجربة جديدة في دوري نجوم قطر، بعد نادي السد.

في خطوة تهدف إلى استعادة مستواه والعودة إلى دائرة اهتمامات المنتخب الوطني.

أوناس، سبق له خوض تجربة في الدوري القطري، وذلك مع نادي السد الموسم الماضي، لكنه اقتصر على المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة فقط.

بسبب عدم تأهيله في قائمة الفريق المحلية. وخاض في المنافسة القارية 5 مباريات سجل فيها هدفًا واحدًا.