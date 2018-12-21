“أوناس” يلفت الأنظار بـ”مرسيدس” آخر طراز!

لفت الدولي الجزائري، آدم أوناس الأنظار في إيطاليا، وذلك بعدما وضع صورة السيارة الجديدة التي إشتراها، بمُناسبة نهاية العام 2018.

ووضع الجناح الطائر لـ”نابولي” صورة لسيارة “مرسيدس” آخر طراز، وذلك على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”، أمس الجمعة.

وبعيدا عن سيارته الجديدة، يتواجد اليساري في أفضل أحواله، وهو الذي تألق بشكل لافت مؤخرا مع أشبال المُدرب “كارلو أنشيلوتي”.

ويستهدف نجم “بوردو” السابق الحصول على مكانة أساسية مع “البيرتينوبي”، عند إستقبال “سبال”، في جولة هذا الأسبوع من “السيري آ”.