أوناس ينال الإشادة من ناديه ليل
بقلم كريم تيغرمت
حظي الدولي الجزائري آدم أوناس، اليوم الإثنين، بالإشادة من ناديه ليل الفرنسي، نظير مردوده امس الأحد، في مواجهة نانت.
ونشر نادي لليل، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تغريدة أثنى من خلالها على أوناس، “دخول رائع لأوناس أمس”.
كما أرفق مسؤولي النادي الفرنسي، هذه التغريدة، بصور لنجمهم الدولي الجزائري، من مشاركته في مباراة نانت.
يذكر أن آدم اوناس، شارك بديلا أمام نادي نانت، وكان دخولخ جد موفق، حيث سجل هدف، ساهم من خلاله في فوز ناديه بهذه المباراة بنتيجة (2-0)
Une superbe entrée pour Ouni hier 🤩@AdamOunas1996 👏 https://t.co/D3V9bEffwc pic.twitter.com/pnWzkRLsi8
— LOSC (@losclive) August 21, 2023
La merveille de but d’Adam Ounas hier, bien servi par Ivan Cavaleiro 🤯
Tu as réagi comment sur ce but ? pic.twitter.com/0F5GOafBwG
— LOSC (@losclive) August 21, 2023
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