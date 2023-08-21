أوناس ينال الإشادة من ناديه ليل

حظي الدولي الجزائري آدم أوناس، اليوم الإثنين، بالإشادة من ناديه ليل الفرنسي، نظير مردوده امس الأحد، في مواجهة نانت.

ونشر نادي لليل، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تغريدة أثنى من خلالها على أوناس، “دخول رائع لأوناس أمس”.

كما أرفق مسؤولي النادي الفرنسي، هذه التغريدة، بصور لنجمهم الدولي الجزائري، من مشاركته في مباراة نانت.

يذكر أن آدم اوناس، شارك بديلا أمام نادي نانت، وكان دخولخ جد موفق، حيث سجل هدف، ساهم من خلاله في فوز ناديه بهذه المباراة بنتيجة (2-0)