أوناس ينال الإشادة ويتلقى عرضا مُهما في إيطاليا

يواصل الدولي الجزائري آدم أوناس، حصد الإشادة في إيطاليا، وذلك بفضل عروضه المميزة في الكالتشيو، وذلك رغم سقوط ناديه كروتوني للقسم الثاني.

وكشف مدرب نادي سبيزيا، فينتشينزو إيتاليانو، بأنه إنبهر بمُستوى صاحب القدم اليُسرى.

وصرّح قائلا بشأنه :”أوناس من أكثر اللاعبين الذين أثاروا إعجابي خلال الشطر الثاني من الموسم الجاري”.

وأضاف :”عندما تُشاهد كروتوني سقط للسيربي بي، رغم إمتلاكه لعنصر بمثل مؤهلاته، فهذا يوضح مدى صعوبة دورينا”.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية، بأن مدرب سبيزيا، مُهتم كثيرا بالجناح الطائر ويحلم بضمه لتشكيلته خلال الميركاتو القادم.