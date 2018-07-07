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أوناس ينتظر الضوء الأخضر من نابولي للتوقيع في سانت إيتيان

الرياضة
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أوناس ينتظر الضوء الأخضر من نابولي للتوقيع في سانت إيتيان أوناس
بقلم عبد النور حواز

يقترب النجم الدولي الجزائري أدم أوناس من ترك فريق نابولي الإيطالي والتوقيع مع فريق سانت إيتيان الفرنسي.

وكشف موقع “france bleu” أن أوناس إتفق مع إدارة الفريق الأخضر على كافة التفاصيل وينتظر الضوء الأخضر من مُسيري البارتينوباي للإمضاء رسميا.

وأضاف الموقع أن الجناح الأيمن الجزائري سيتنقل على شكل إعارة لفريق سانت إيتيان إذا وجد مُسيريه أرضية إتفاق مع دي لورنتيس.

ولم يتخذ لحد الأن المدرب الجديد لنابولي كارلو أنشيلوتي قراره بشأن بقاء أو رحيل أوناس رغم وجود الأخير في تحضيرات النادي تحسبا للموسم المقبل.


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