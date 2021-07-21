أوناس ينتفض ضد نابولي

عبّر الدولي الجزائري، آدم أوناس، عن إستيائه من ناديه نابولي، بعدما إنتشر خبر مفاده وجود رغبة لدى هذه الأخيرة، في بيع عقده خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم أنها أصرت على إلتحاقه بالتدريبات إستعدادا للموسم الكروي الجاري.

وأشارت تقارير إعلامية إيطالية، بأن وكيل أعمال الجناح الطائر، أوضح للإدارة الرئيس ديلاوارنتيس، بأنها تسببت في تضييع محارب الصحراء للعديد من العروض المهمة، محتفظة به خلال فترة التحضيرات، في وقت أنها كانت تنوي منذ البداية التخلي عنه.

يُذكر بأن فرقا مثل بارما، أودينيزي الإيطاليين إستفسروا عن وضعية صاحب الإنطلاقات السريعة، محاولان الظفر بخدماته على شكل إعارة، في وقت أن “الأزوري” يُفضلون بيع عقده بشكل نهائي، وهو الذي سيتواجد حُرا من أي إلتزام بداية من صيف 2022.