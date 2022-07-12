أوناس يندمج في تدريبات نابولي تحسبا للموسم الجديد

إلتحق اليوم الثلاثاء، لاعب المنتخب الوطني، أدم أوناس، بمعسكر تدريبات فريقه نابولي بمدينة ديمارو ، تحسبا للبدء في التحضير للموسم الرياضي الجديد.

ونقل موقع توتي نابولي” الإيطالي والمقرب من فريق نابولي، صوراً للاعبي الفريق المنضمين للمعسكر التحضيري.

وكان من ضمن الحضور، لاعب المنتخب الوطني، أدم وناس، للتحضير للموسم الرياضي الجديد 2022.2023.

يذكر أن، أدم وناس ينتهي عقده مع نابولي العام القادم، ولم يحسم بعد لاعب الخضر، الأمور مع فريقه بين التجديد أو الرحيل العام المقبل.