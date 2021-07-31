أوناس يهين بايرن ميونيخ في 18 دقيقة ويغادر الملعب بعد تعرضه لإصابة

تألق اللاعب الدولي الجزائري آدم أوناس بشكل كبير خلال المباراة التي جمعت فريقه نابولي سهرة اليوم بنادي بايرن ميونيخ الألماني بملعب آليانز أرينا في إطار إستعدادات الفريقين الودية تحسبا لإنطلاق الموسم الكروي الجديد 2021-2022.

وشارك اللاعب الدولي الجزائري بديلا في الدقيقة الـ 62 مكان زميله بوليتانو، حيث قلب موازين المباراة بتمريرتين حاسمتين جاء منها الهدف الأول والثاني لفريقه الغيطالي، قبل أن يغادر أوناس أرضية الميدان في الدقيقة الـ80 بعد تعرضه لإصابة