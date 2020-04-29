أوناس يواجه مستقبلا غامضا بعد إلغاء الليغ “1”

الرياضة
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أوناس يواجه مستقبلا غامضا بعد إلغاء الليغ “1”
بقلم كريم.تيغرمت

سيكون الدولي الجزائري آدم أوناس، في مواجهة مستقبل غامض، بعد قرار إلغاء الموسم الجاري من الدوري الفرنسي، بسبب كورونا.

ويتواجد أوناس، في نهاية عقد إعارته من نادي نابولي، إلى نادي نيس، الذي لم يقتنع مسؤولوه بمردود لاعب الخضر، الذي تعرض لثلاث إصابات معقدة في موسم واحد.

وكان الدولي الجزائري، قد أبدى في وقت سابق، عدم رضاه عن مردوده بألوان نيس، أين اعتبره متوسطا، ويتوجب عليه العمل أكثر، لإثبات أحقيته بمكانة في الفريق.

ومن المستبعد أن تفعّل إدارة نادي نيس، بند شراء عقد أوناس، والذي يتجاوز 20 مليون أورو، كما لم تبدِ إدارة نابولي، رغبتها في الاحتفاظ بخدماته الموسم المقبل. ما يضع أوناس أمام مستقبل غامض.


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