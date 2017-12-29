أوناس يواصل الإبتعاد عن تشكيلة نابولي “البطل”

الرياضة
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أوناس يواصل الإبتعاد عن تشكيلة نابولي “البطل”
بقلم عبد النور.حواز

واصل المُدرب الإيطالي لنادي “نابولي” “ماوريتزيو ساري” عدم إعتماده على الدولي الجزائري الشاب “أدم أوناس” في تشكيلة فريقه الأساسية والإحتياطية.

ولم يُشرك مُدرب “الأزرق السماوي” سهرة اليوم الجمعة لاعب “بوردو” السابق في مُباراة الأسبوع 19 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وهو ما يؤكد أن النجم الشاب لم يُثبت أحقيته بعد بمكانة أساسية ولم يُبرز إمكانياته عندما شارك أساسيا في لقاء الكأس.

وفاز “البارتينوباي” اليوم ضد مُضيفه “كروتوني” بهدف يتيم ليُتوج باللقب الشتوي رسميا بعد تعميقه الفارق عن “اليوفي” إلى 4 نقاط.

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