أوناس يواصل جذب اهتمام الأندية الإيطالية

يواصل الدولي الجزائري آدم أوناس لاعب نادي نابولي، جذب اهتمام الأندية الإيطالية، خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية، عن دخول فريق جديد صراع الظفر بخدمات أوناس، ويتعلق الأمر بنادي أودينيزي الإيطالي.

وأضاف ذات المصدر، أن مسؤولي أدينيزي، يتجهون للتقدم بعرض رسمي لنابولي، من أجل الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري على شكل إعارة.

ويأتي هذا، رغم ابداء مدرب نابولي، لوتشيانو سباليتي، رغبته في الاحتفاظ بخدمات أوناس هذا الموسم، ومنح فرصة جديدة مع الفريق.

يذكر أن العديد من الأندية الإيطالية، الناشطة في الدرجة الأولى، أبدت في وقت سابق، اهتمامها بخدمات آدم أوناس، بالنظر لتألقه الموسم الماضي بألوان كورتوني، الذي لعب له على شكل إعارة.