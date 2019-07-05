“أوناس” يوجه رسالة قوية للجزائريين

قام الدولي الجزائري “آدم أوناس” بتوجيه رسالة قوية من على حسابه الرسمي على موقع التواصل “إنستغرام”، بمُناسبة الذكرى الـ57 للإستقلال.

وقال نجم نادي “نابولي” :”الخمسة من جويلية 1962، ذكرى إستقلال الجزائر”.

ليُواصل :”في هذا التاريخ لا ننسى من ضحوّا بأنفسهم من أجل الدفاع عن بلادنا، الله يرحم الشهداء”.

وأرفق هذا التعليق بصورة تظهر أطفالا يلعبون وخلفهم العلم الجزائري والعبارة الشهيرة :”بطل واحد الشعب”.

وبعيدا عن “التاريخ”، يتحصل صاحب القدم اليُسرى السحرية، على دعم كبير من الجماهير الجزائرية بعد تألقه أمام تنزانيا وتسجيله لثنائية.

ويُطالب الكثيرون بمنح فُرصة أكبر للنجم الصاعد، ولو كـ”جوكر” خلال المواجهة المُرتقبة أمام “غينيا” في الدور ثمن النهائي.