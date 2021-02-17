أوناس يوجه رسالة مُباشرة لمُدربه

وجه الدولي الجزائري، آدم أوناس، رسالة خاصة لمدربه في نادي كروتوني، جيوفاني ستروبا، بخصوص المنصب الذي يجد فيه راحته.

وتحدث صاحب المُراوغات السحرية قائلا :”أنا أجد راحتي كلاعب جناح أيمن، لأن ذلك يسمح لي بالدخول في العمق على يُسراي”.

وأضاف :”منذ أن كنت في فرنسا، هذا هو المركز الذي يسمح لي بالتعبير عن إمكانياتي بأفضل طريقة ممكنة”.

ليختم :”على كل حال أنا تحت تصرف الطاقم الفني، وسألتزم بالتعليمات الموجهة لي مهما كانت نوعيتها”.

وكان مُحارب الصحراء، قد أبهر الجميع، هذا الأسبوع بهدف في منتهى الروعة، رفقة فريقه الجديد في شباك ساسولو.