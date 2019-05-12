أوناس يُثير القلق مع إقتراب موعد الكان

وجد الدولي الجزائري، آدم أوناس نفسه مُستبعدا عن تشكيلة نادي “نابولي” والتي ستكون معنية سهرة اليوم الأحد بمُلاقاة نظيره “سبال”.

وقرر المُدرب “كارلو أنشيلوتي” عدم إستعداء اليساري، بسبب تعرضه لإصابة جديدة، وهو ما يُثير القلق مع إقتراب موعد “الكان 2019”.

ويُعاني الجناح الطائر وبشكل مُستمر من مشاكل صحية طفيفة، ولكنها تكون سببا دائما في إفتقداه لروح المُنافسة الرسمية هذا الموسم.

يُذكر بأن نجم “بوردو” السابق، سيكون وبصفة أكيدة متواجدا في مجموعة المنتخب الوطني المعنية بالسفر الى مصر، شهر جوان القادم.