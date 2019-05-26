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أوناس يُثير القلق ويُلازم عيادة نابولي

الرياضة
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أوناس يُثير القلق ويُلازم عيادة نابولي
بقلم إسماعيل عشاش

أصبح الدولي الجزائري، آدم أوناس يُسبب حالة قلق لدى الناخب الوطني، جمال بلماضي، لكونه يُحارب الإصابات منذ فترة ليست بالقصيرة.

وغاب الجناح الطائر عن تشكيلة “نابولي”، أمس السبت، في ختام مُباريات الدوري الإيطالي لهذا الموسم، في سيناريو أصبح إعتياديا مؤخرا.

ويُعاني صاحب المُراوغات وكالعادة من آلام عضلية، حيث أن اللاعب السابق لبوردو لا يزال مُلازما لعيادة كبير الجنوب دون جدوى.

وتُعتبر هذه أخبارا غير سارة بالمرة بالنسبة للطاقم الفني لـ”مُحاربي الصحراء”، خاصة وأن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 على الأبواب.


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