أوناس يُحرج ساري ويكسب نقاطا عديدة !

قدّم الجزائري أدم أوناس أفضل أداء له منذ انضمامه إلى نابولي في الدقائق التي لعبها سهرة أمس الأربعاء ضد فينورد في دوري الأبطال.

وكان أوناس، قد شارك كبديل لكاليخون في الدقيقة الـ74 وكان سم قاتل في دفاعات فينورد.

ويكفي أنه تسبب في طرد أحد لاعبي الخصم، كما أنه كان وراء كل المحاولات الخطيرة.

كما أكد بعض النقاد في إيطاليا أن ما قدمه أوناس في ربع ساعة لم يقدمه كاليخون منذ أكثر من 5 مباريات.

ويأتي أداء الجزائري ليرد على مدربه ساري الذي أكد أن هذا الأخير بحاجة إلى الوقت من أجل إبراز مهاراته.