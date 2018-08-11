“أوناس” يُخلط أوراق “أنشيلوتي”

جاءت العروض القوية التي يُقدمها الدولي الجزائري، آدم أوناس، مع “نابولي”، لتخلط حسابات المُدرب الجديد “كارلو أنشيلوتي” ولكن بصفة “إيجابية”.

وأشارت قناة “سكاي سبورتس”، بأن الطاقم الفني لـ”البيرتينوبي” كان يضع في رأسه تشكيلة مُعينة، ولكن اليساري قلب الطاولة على الجميع.

ووفقا لذات المصدر، فإن “موهبة” اللاعب السابق لـ”بوردو” مُرشح لنيل فُرصة جديدة لإثبات مؤهلاته، عند مواجهة “فولفسبورغ” وديا، اليوم السبت.

ويتفق جميع مُتابعي كبير الجنوب الإيطالي، على أن “أوناس” تحصل على ثقة “أنشيلوتي” الذي إقتنع بأنه موهبة يجب الإستفادة منها.