“أوناس” يُريح “أنشيلوتي” و”بلماضي”!

تماثل الدولي الجزائري، آدم أوناس للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها، منذ مُشاركته مع الخضر، أمام “البنين” بتصفيات “الكان”.

وشارك الجناح الطائر بصفة طبيعية في تدريبات الجماعية لناديه “نابولي”، في خبر سارّ لمُدربه “كارلو أنشيلوتي” والناخب الوطني “جمال بلماضي”.

وتُشير آخر الأصداء الواردة من إيطاليا، بأن صاحب القدم اليُسرى، قادر على المُشاركة في الجولة القادمة من “الكالتشيو” أمام “إيمبولي”.

يُذكر بأن النجم السابق لـ”بوردو” تلقى إستدعاءا من الطاقم الفني لـ”مُحاربي الصحراء”، للمُشاركة في التربص الذي يسبق مواجهة المُرتقبة “الطوغو”.