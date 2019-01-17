“أوناس” يُريد ضمانات من “أنشيلوتي”!

طلب الدولي الجزائري، آدم أوناس من مُدربه “كارلو أنشيلوتي” منحه ضمانات باللعب بشكل مُنتظم، خلال الشطر الأخير من الموسم الجاري.

وأشارت تقارير إعلامية إيطالية، بأن الجناح الطائر لا يزال مُتمسكا بخيار تغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي الجاري، نظرا لوضعيته المُعقدة.

ويرى اليساري بأنه يستحق فُرصا أكثر من الطاقم الفني لـ”البيرتينوبي”، خاصة وأنه يُقدم الإضافة كُلما تم الدفع به كأساسي أو كـ”جوكر”.

وأوضح صاحب الـ22 لإدارة كبير الجنوب، بأنه راحل إلا في حالة تأكده من المُشاركة بإستمرار مع زملائه من هنا فصاعدا.

ويمتلك نجم “بوردو” السابق عروضا من فرق في “الكالتشيو” وأخرى في “الليغ1” الفرنسية، ويتجه لقبول أحدها في الأيام القادمة.