“أوناس” يُساند “غولام” ويُندد بجماهير “الإنتر”!

سار الدولي الجزائري، “آدم أوناس” على نهج، “فوزي غولام”، وتضامن مع زميله “خاليدو كوليبالي”، بعد الهتافات العنصرية التي تعرض لها.

وصرّح الجناح الأيسر الصاعد، لنادي “نابولي” الإيطالي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” قائلا :”بكل بساطة لا للعنصرية”.

وتعرض المُدافع السنيغالي لمُعاملة سيئة من جماهير “إنتر ميلان”، في “سان سيرو”، بنعته بـ”الأسود” والقيام بأصوات “القردة” كُلما لمس الكرة.

يُذكر بأن، فوزي غولام، إنتفض هو الآخر من أجل زميله في الخط الخلفي، مُعبرا عن غضبه الشديد من أنصار “النيراتزوري”.