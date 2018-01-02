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أوناس يُضيع فرصته مجددا.. ونابولي يُقصى

الرياضة
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أوناس يُضيع فرصته مجددا.. ونابولي يُقصى
بقلم عبد النور.حواز

شارك الدولي الجزائري “أدم أوناس” أساسيا في لقاء فريقه “نابولي” ضد الضيف “أتلانتا” سهرة الثلاثاء في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وإنهزم “البارتينوباي” بهدفين لهدف في اللقاء الذي إحتضنه ملعب “سان باولو” ليفشل في المرور إلى الدور النصف النهائي “لكوبا إيطاليا”.

ولم يُقدم لاعب بوردو السابق ما كان مُنتظر منه رغم المشاركة الأساسية الثانية له هذا الموسم في تشكيلة المُدرب “ساري”.

الذي سارع إلى إخراج لاعبه الشاب في الدقيقة 72 ليُقحم مكانه البرازيلي “ألان”، ولم ترضى أيضا جماهير “نابولي” بأداء “أوناس”.

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