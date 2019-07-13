“أوناس” يُطالب الجزائريين بضبط النفس!

وجه الدولي الجزائري “آدم أوناس” رسالة قوية لمُحبي المنتخب الوطني في المهجر وبالضبط في فرنسا، مُطالبا إياهم بضبط النفس مُستقبلا.

وقال الجناح الطائر من على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” :”جميعنا سعيدون بالفوز أمام كوت ديفوار بربع النهائي”.

وواصل :”نحن اللاعبون نعمل المُستحيل لكي نجعلكم تفخرون بنا، فعليكم أن تحتفلوا بكل جدارة، ودون القيام بأي تجاوزات، لنفخر بكم”.

وجاءت هذه الخرجة من اليساري الساحر، بعد التجاوزات الكثيرة التي شهدتها العديد من المدن الفرنسية، بعد إنتصار مُحاربي الصحراء الأخير.

وكان أحد المُحتفلين بتأهل “الخضر” للمربع الذهبي قد تسبب في مقتل سيدة فرنسية، وهذا في مدينة “مونبوليي”.