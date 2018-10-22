“أوناس” يُعاني ويُضيع سفرية “باريس”!

سيغيب الدولي الجزائري، آدم أوناس عن السفرية التي تقود ناديه “نابولي” لمُلاقاة “باريس سان جيرمان”، الأربعاء، في رابطة الأبطال.

ويُعاني الجناح الطائر من “إرهاق عضلي”، وهذا منذ مُشاركته مع المنتخب الوطني أمام “البنين” في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2019.

ويخضع صاحب القدم اليُسرى لعلاج مُكثف، ولكن حظوظ لحاقه بقمة رابطة الأبطال الأوروبية شبه مُنعدمة، نظرا لحاجته لفترة نقاهة أطول.

واكتفى اللاعب السابق لـ”بوردو”، بالمُشاركة في 5 مُباريات مع “البيرتينوبي” هذا الموسم، سجل خلالها هدفا يتيما في “السيري آ” الإيطالية.