“أوناس” يُعبر عن حُبه لزوجته بطريقته الخاصة!!

قام الدولي الجزائري، آدم أوناس، بتوجيه رسالة لزوجته، بطريقته الخاصة، وهذا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

وقام الجناح الطائر لنادي “نابولي” بوضع صورة زوجته وهي ترتدي قميص المنتخب الوطني الجزائري، ليُعلق قائلا :”عيد ميلاد سعيد، أحبك”.

هذا ويواصل اللاعب السابق لـ”بوردو” إستعداداته للموسم الجديد، والذي سيكون بمثابة فُرصته الأكبر لإثبات نفسه في المُستوى العالي مع “البيرتينوبي”.

يُذكر بأن “أوناس” تحصل على ثقة مُدربه “كارلو أنشيلوتي”، والذي أكد له بأنه سينال فُرصته بشكل مُنتظم من هنا فصاعدا.