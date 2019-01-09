“أوناس” يُفاجىء “نابولي” بمطلب جديد!

فاجأ الدولي الجزائري، آدم أوناس إدارة “نابولي”، بخرجة غير مُتوقعة، عندما أعلمها برغبته في تغيير الأجواء، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف موقع “فوت ميركاتو” بأن الجناح الطائر، يُريد اللعب بشكل مُنتظم، وهو أمر غير مضمون له مع تشكيلة “كارلو أنشيلوتي”.

ووفقا لذات المصدر، فإن صاحب القدم اليُسرى السحرية، طلب من مُسيري “البيرتينوبي” إعارته لأحد الفرق الراغبة في الإستفادة من خدماته.

يُذكر بأن نجم “بوردو” السابق لا يزال مُرتبطا بعقد طويل الأمد مع كبير الجنوب الإيطالي، يستمر إلى غاية صائفة 2022.